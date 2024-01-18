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Иркутская область в 2024 году потратит на ремонт дорог 22,5 млрд рублей

Дорожный фонд Иркутской области в 2024 году составит 22,5 млрд рублей – средства направят на различные работы. Какие именно, рассказали в региональном правительстве.

«Размер Дорожного фонда региона сопоставим с суммой 2023 года. Это позволит выполнить все запланированные работы. В первую очередь, на участках, входящих в опорные сети России и региона, они ведут к социально значимым объектам», – сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

В частности, 10,7 млрд рублей направят на проект «Региональная и местная дорожная сеть Иркутской области» и нацпроект «Безопасные качественные дороги», продолжат реконструкцию дороги Тайшет – Чуна – Братск, начнут ремонт моста через реку Уню в Иркутском районе.

2,1 млрд рублей потратят на «Транспортный каркас Иркутской области»: средства получат 46 населенных пунктов. 1,01 млрд рублей пойдет на «Комплексное развитие сельских территорий».

По данным властей, предусмотрены средства и на ликвидацию аварийно-опасных мест, установку автоматических пунктов весогабаритного контроля, а также на разработку проектной документации на ремонт дорог в последующие годы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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