Участки с открытой водой образовались во льду Байкала

Участки с открытой водой замечены в популярных у туристов местах на Байкале – выходить на поверхность озера в настоящее время опасно, рассказали в «Заповедном Прибайкалье».

«Разрывы ледового поля в районе 153-го километра Кругобайкальской железной дороги были обнаружены сотрудниками Маритуйского участкового лесничества накануне», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, лед на Байкале пока остается опасным и в других местах – например, на Ольхоне, в Листвянке, Большом Голоустном, где также видна открытая вода. Туристам советуют воздержаться от прогулок по озеру и дождаться полного замерзания.