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Проезд до аэропорта в Иркутске подорожает до 35 рублей

Коммерческий перевозчик уведомил администрацию Иркутска о повышении стоимости проезда по маршруту №90. Подробности рассказали в мэрии.

«С 11 февраля 2024 года будет изменен тариф на проезд по муниципальному маршруту № 90 "Аэропорт – Ц. Рынок – Студгородок – ул. Байкальская – Аэропорт". Стоимость поездки составит 35 рублей», – сообщили в администрации.

Власти пояснили, что коммерческие перевозчики, согласно действующему законодательству, имеют право самостоятельно принимать решение об увеличении стоимости проезда.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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