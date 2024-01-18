Иркутяне рассказали о своих успехах и провалах в 2023 году

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей Иркутской области и выяснила, каких успехов они добились в 2023 году, а также с какими неудачами столкнулись.

Главные достижения 2023 года

33% опрошенных работников Иркутской области назвали своей главной удачей за 2023 год повышение квалификации и обучение чему-то новому. Чаще всего этим могут похвастаться ИТ-специалисты (49%), работники науки и образования, а также финансисты и бухгалтеры (по 38%). 27% участников опроса назвали важным личным достижением новые прочитанные книги, а 23% отпуск, в котором они смогли нормально отдохнуть.

Еще 22% отметили в списке своих достижений cмену работу, 19% получили прибавку к зарплате, 15% купили то, о чем давно мечтали, 9% придумали и реализовали крутой проект, по 8% – добились улучшения условий труда, прошли стажировку или перевыполнили план, по 7% получили повышение в должности или приобрели недвижимость, 5% переехали в другой регион или страну.

Главные неудачи 2023 года

Среди главных неудач 2023 года 44% работников Иркутской области назвали разочарование в своей компании и работе, причем лидерами здесь стали маркетологи (55%), а также HR-специалисты и высший и средний менеджмент (по 53%). На втором месте среди неудач года – выгорание на работе (с ним столкнулись 41% респондентов), кроме того, 34% опрошенных столкнулись с проблемами со здоровьем у себя и близких.

Также среди провалов и неудач года многие соискатели называли неудачное собеседование на желаемую работу (31%), постоянные переработки и конфликты с коллегами и руководством (по 24%), ухудшение условий труда или увольнение (по 23%), 16% пожаловались, что им отказали в прибавке в зарплате, 14% не смогли научиться ничему новому в своей профессии, по 12% столкнулись с повышением кредитной нагрузки и не получили повышения в должности, 11% потеряли близкие отношения с друзьями или родственниками, 9% попали под сокращение, у 8% не получилось реализовать свой проект.