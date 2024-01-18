Бум открытия термальных комплексов в России прогнозируют эксперты

Пандемия заставила переосмыслить отношение к здоровью жителей крупных городов, что привело к росту спроса на услуги оздоровления в шаговой доступности. Эксперты уверены, что рынок термальных комплексов, который формируется в России как самостоятельный формат с 2012 года, ждёт бурное развитие в ближайшие годы. К 2029 году в стране откроется более 100 термальных комплексов, говорится в исследовании NF Group.

Тренд задала пандемия

Согласно данным консалтинговой компании NF Group, по итогам 2023 года в России функционирует более 40 крупных термальных комплексов общей площадью около 300 000 кв. м. За прошедший год открылось семь новых объектов — в Москве (два открытия), Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Перми, Твери и Самаре. Большая часть действующих терм находится в Приволжском и Уральском федеральных округах – 31% и 26% площадей соответственно, в Центральном федеральном округе – 18%. К 2029 году рынок термальных комплексов увеличится более чем в три раза — уже анонсировано открытие более 100 новых термальных комплексов, общая площадь которых превысит 400 000 кв. м. При этом ожидается, что в 2024 году откроется более 20 проектов.

По мнению экспертов, переосмыслить развитие термальных комплексов, который как самостоятельный формат формируется с 2012 года, заставила пандемия. После 2020 года появилась потребность услуг оздоровления в шаговой доступности. Ранее подобные объекты функционировали преимущественно в составе гостинично-курортных комплексов.

Сегодня термальные комплексы преимущественно представлены в отелях и на базах отдыха (41%), а также в формате отдельно стоящих зданий (35%), в торговых центрах (18%) и других помещениях (6%). Более половины термальных комплексов России находится в Приволжском и Уральском федеральных округах – 31% и 26% действующих площадей соответственно. Тройку лидеров замыкает Центральный федеральный округ (18%).

Прогнозируется рост в 3 раза

На конец 2023 года в России функционирует 44 крупных термальных комплекса общей площадью 296 000 кв. м. За прошедший год было открыто семь новых объектов, на 2024 год запланировано открытие более 20 комплексов.

В ближайшие пять лет прогнозируется рост сегмента более чем в три раза — уже анонсировано открытие более 100 новых термальных комплексов в разных регионах страны. При этом новые проекты чаще всего анонсированы в составе торговых центров и отдельно стоящих зданиях. Планируемые к открытию площади в основном располагаются в ЦФО (27%), ПФО (24%), что составит более 50% нового предложения. Новые термальные проекты реализуются преимущественно сетевыми операторами, в том числе в абсолютно новых локациях, таких как Ярославль, Оренбург, Краснодар и других.

Доля сетевых форматов будет расти

Термы в России представлены как единичными объектами, так и сетевыми. На долю всех сетевых операторов приходится 40% действующих площадей. В среднесрочной перспективе до пяти лет с учетом уже строящихся и анонсированных проектов, доля сетевых операторов превысит 80%. В настоящее время на рынке представлено пять сетевых операторов: Termoland, Green Flow, «Баден-Баден», «Городские термы» и «Новые термы».

Исследование NF Group показало, что россияне посещают термальные комплексы для оздоровления и расслабления. При выборе между комплексами решающими факторами становятся расположение, цена и качество услуг. Уникальные особенности локации, такие как круглогодичные уличные зоны для отдыха, детские зоны, могут усилить интерес посетителей.

Основная аудитория терм — люди 18–40 лет с доходом около медианного по региону. Термы редко посещают люди со среднемесячным заработком, значительно превышающим или недостающим медианных значений. Первые отказывают себе в посещении терм в силу наличия финансовых возможностей для организации досуга более высокого уровня, а вторые – из-за относительно высокой̆ цены входного билета.

В термальных комплексах стоимость входных билетов делится на почасовую и безлимитное пребывание в течение дня. Средняя стоимость часового посещения терм в России составляет 480 рублей в будний день и 600 рублей в выходной для взрослых. Безлимитное посещение терм: 1 800 рублей в будние дни и 2 300 рублей в выходные. Дети до 3 лет (в некоторых проектах до 7 лет) посещают термальные комплексы бесплатно.

«Термы еще не стали традиционным местом оздоровления и отдыха для большинства россиян, но мы отмечаем растущий интерес городского среднего класса к этому формату, – отмечает Ольга Широкова, партнер, региональный директор департамента консалтинга и аналитики NF Group: – Из-за ограниченной конкуренции на таких крупных рынках, как Москва и Санкт-Петербург, посетители готовы ехать из любой части города ради посещения термального комплекса с уникальным набором услуг. Средняя продолжительность посещения в этих городах достигает двух часов. В региональных центрах термы также высоко востребованы. Причем не только среди горожан, треть посетителей приезжает из соседних регионов, при этом их средний визит может занимать до шести часов. Эти цифры демонстрируют высокий потенциал терм. В дальнейшем, при развитии сферы, термальные комплексы будут все больше развиваться в рамках локальных рынков».

Термальные комплексы, открытые в России в 2023 году

Название Город Оператор Площадь, кв. м Самарские термы Самара Городские термы 23 800 Termoland Зеленоград Termoland 9 900 Пермские термы Пермь - 6 500 Ohtakai Ленинградская область - 4 800 Green Flow Lakhta Park Санкт-Петербург Green Flow 2 600 Новые термы Тверь Новые термы 2 500 Термбург Москва - 1 500

Источник: NF Group Research