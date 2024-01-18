Инфляция в России резко замедлилась. Что это значит?

В России с 10 по 15 января рост потребительских цен замедлился до 0,13% с 0,26% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 15 января осталась на отметке 7,44%, достигнутой неделей ранее.

Банк России на последнем заседании в декабре повысил ключевую ставку до 16%. Регулятор подчеркивал сохранение высокого инфляционного давления, тем не менее ЦБ дал сигнал о вероятном завершении цикла ужесточения монетарной политики. Однако, по его мнению, возвращение инфляции к цели в 2024 г. и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Кстати, доходность по депозитам в январе снизилась впервые,начиная с августа, когда начался рост ключевой ставки. По данным платформы «Финуслуги», доходность по годовым вкладам всего за неделю упала на половину процентного пункта — до 12%.

При этом у экспертов, по-прежнему, нет консенсуса, что цикл повышения ставок уже завершен. Еще один пересмотр на февральском заседании, например, допускали в Совкомбанке, Альфа-банке и Синара- банке.