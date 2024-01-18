Новости

Инфляция в России резко замедлилась. Что это значит?

В России с 10 по 15 января рост потребительских цен замедлился до 0,13% с 0,26% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата. Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 15 января осталась на отметке 7,44%, достигнутой неделей ранее.

Читайте также:

Емкость рынка онлайн-продаж продуктов питания превысит 1 трлн рублей по итогам 2024 года – РСХБ
18 января 2024
Названы самые популярные новогодние покупки в «Слате»
18 января 2024

Банк России на последнем заседании в декабре повысил ключевую ставку до 16%. Регулятор подчеркивал сохранение высокого инфляционного давления, тем не менее ЦБ дал сигнал о вероятном завершении цикла ужесточения монетарной политики. Однако, по его мнению, возвращение инфляции к цели в 2024 г. и ее дальнейшая стабилизация вблизи 4% предполагают продолжительный период поддержания жестких денежно-кредитных условий в экономике.

Кстати, доходность по депозитам в январе снизилась впервые,начиная с августа, когда начался рост ключевой ставки. По данным платформы «Финуслуги», доходность по годовым вкладам всего за неделю упала на половину процентного пункта — до 12%.

При этом у экспертов, по-прежнему, нет консенсуса, что цикл повышения ставок уже завершен. Еще один пересмотр на февральском заседании, например, допускали в Совкомбанке, Альфа-банке и Синара- банке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1362)


Реклама на сайте

Итоги 2023
Иркутяне рассказали о своих успехах и провалах в 2023 году
«Слата» завершила год с одним из самых больших в России показателей лояльности покупателей
«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес