Ремонт иркутского Дома офицеров начнется в этом году

Первые работы завершат к 9 мая. Такое поручение дал губернатор Игорь Кобзев.

Ремонт Дома офицеров планируется провести в два этапа. Первый – это ремонт кровли и фасада, второй этап включает внутреннюю отделку помещений и ремонт инженерной системы. К 9 мая 2024 года губернатор поручил завершить ремонтные работы по кровле, за летний период – приступить к ремонту фасада. Все работы первого этапа оцениваются в 62 млн рублей, окончательная стоимость будет известна после выхода документации с экспертизы.

Дом офицеров полностью планируется отремонтировать к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, которое будет отмечаться в 2025 году. Как рассказал вице-мэр города Иркутска Андрей Южаков, прилегающая к Дому офицеров территория также будет благоустроена в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Сейчас в здании размещаются два подведомственных учреждения министерства по молодежной политике. Это ОГБУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» и ОГКУ «Молодежный кадровый центр». Также в здании работает восемь некоммерческих организаций. В начале мая глава региона вновь посетит Дом офицеров, чтобы проверить, как идет ремонт здания.