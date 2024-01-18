Россияне купили в декабре рекордный объем валюты и сократили покупки акций до минимума

Валютный рынок в декабре был волатильным, однако благодаря высоким продажам иностранной валюты экспортерами ослабление рубля по итогам месяца было незначительным — всего на 1%, говорится в обзоре ЦБ.

Население закупалось валютой

Крупнейшими продавцами валюты на рынке спот оставались системно значимые кредитные организации (СЗКО), которые являются основными агентами по реализации валютной выручки экспортеров. За декабрь они осуществили нетто-продажи валюты на Московской бирже на сумму 588,2 млрд руб., что на 14% больше по сравнению с предыдущим месяцем.



Основными нетто покупателями валюты на бирже в декабре по-прежнему были кредитные организации, не относящиеся к СЗКО: объем таких сделок за месяц почти не изменился, составив 465,7 млрд руб. (в ноябре — 459,6 млрд руб.).

Эксперты БКС Мир инвестиций обращают внимание, что население в декабре осуществило рекордные в 2023 г. нетто-покупки валюты на 179 млрд руб., из которых на биржевом валютном рынке было приобретено валюты на 90,2 млрд руб., а через крупнейшие банки — на 88,8 млрд руб. Практически весь объем покупок пришелся на доллары США и евро.

… и продавало акции

Розничные инвесторы остаются основными участниками отечественного рынка акций, отмечается в обзоре ЦБ. Однако их средняя доля в торгах в декабре снизилась относительно ноября до 73% (в ноябре — 77%), фиксируется в отчете ЦБ.

В отличие от предыдущих месяцев 2023 г., их нетто-покупки составили всего 0,5 млрд руб. Для сравнения: среднемесячный показатель за предыдущие 11 месяцев — 15,7 млрд руб..

Отсутствие интереса физических лиц к акциям негативно повлияло на динамику фондового рынка.