Названы самые популярные новогодние покупки в «Слате»

Ежегодно сеть супермаркетов «Слата» проводит анализ покупательских предпочтений в декабре и в новогодний период, а также то, как изменялись цены и спрос. В целом в сети отметили более позитивный и оптимистичный настрой на покупки по сравнению с годом ранее, интерес к российским производителям и предпочтение более сильных брендов.

«Если говорить о декабре и новогодних праздниках, то мы отмечаем традиционный рост в категориях «Кондитерские изделия», «Консервация», «Фрукты-овощи», «Алкоголь», а также спрос по новогодней атрибутике и сувенирам. Предложение по покупке небольших живых елок в супермаркете было с интересом встречено покупателями, эту практику сохраним и на следующий год», – пояснил заместитель коммерческого отдела сети «Слата» Сергей Дорохов.

Уже второй год подряд покупатели отдают предпочтение российским производителям сладких подарков, потому как в условиях общего роста цен сети удалось сохранились привычные покупателю стоимость – 199, 299, 399, 499 рублей и т.д. В течение года отмечен и существенный рост продаж кондитерских изделий.

Икра и шампанское – классическая пара на новогоднем столе россиян. Основное предпочтение в шипучем напитке жители региона отдавали российскому производителю в среднем ценовом сегменте. Что касается икры, то в этот раз цена на продукт перед Новым годом оказалась существенно ниже, чем годом ранее. К примеру, предложение икры в «первой цене» ниже на 30 – 40%, но покупатель предпочел более дорогие варианты икры, что говорит об устойчивой покупательской платежеспособности, чем годом ранее.

Касательно привычного мандаринового запаха Нового года: здесь «Слата» постаралась максимально наполнить полки выбором цитрусовых и в декабре продала 215 тонн мандаринов, что на 20% больше, чем годом ранее. Лидером продаж стали оранжевые из Поднебесной. Цена на китайский цитрус была ниже на 30%, как следствие, их доля в продажах увеличилась в три раза. Географическая палитра выбора мандарина широкая – это Китай, Марокко, Египет, Турция, ЮАР, Пакистан.

«Помимо мандаринов в два раза выросли продажи помело – как обычного, так и красного. В супермаркете представлен аналог помело из Израиля и называется свити. В 2023 году мы старались обеспечить выбор и экзотических фруктов – манго, маракуйя, питахайя и кокоса, – рассказал руководитель направления ВЭД и закупок ФРОВ сети «Слата» Андрей Зудов.

Салатный индекс, который традиционно считают в начале декабря, вырос в среднем на 6 – 10%. Классический набор товаров-ингредиентов для новогодних салатов подрос по причине удорожания куриных яиц в четвертом квартале. Были приняты меры по стабилизации цен.

«Торговая сеть «Слата» с 21 декабря 2023 года подписала меморандум, в котором была зафиксирована цена на яйца первой и второй категорий конкретных производителей сроком до 31 марта текущего года», – пояснила руководитель отдела по связям с общественностью сети «Слата» Яна Абалымова.

Такая категория товаров, как непродовольственные или, другими словами, новогодний non-food, также пользовалась повышенным спросом +30%. Особенностью наступающего праздника стал спрос на «колпак Деда Мороза». Продажи в сезоне 2023/2024 оказались выше на 50%.

По словам Яны Абалымовой, руководителя отдела по связям с общественностью сети «Слата», несмотря на постоянные перемены, доля расходов на продукты питания у покупателей остается стабильной. По оценкам NielsenIQ в структуре потребительских расходов примерно треть бюджета потребителей приходится на покупку продуктов питания и напитков. При этом доходы потребителей в сибирских и дальневосточных регионах растут быстрее, чем в центре и на северо-западе, и составили в среднем +15% относительно предыдущего года. Также отмечено, что вырос и индекс потребительского оптимизма в этом году до среднего значения – выше 100. Это является свидетельством того, что в стране преобладают скорее оптимистичные настроения, относительно 2022 года. Как торговая сеть мы, конечно, отмечаем эти изменения и среди наших покупателей, гибко работаем с предложениями, улучшаем сервисы и атмосферу в наших магазинах», – поделилась Яна Абалымова.