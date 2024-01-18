Эн+ завершил масштабный проект на Усть-Илимской ГЭС для энергоснабжения новых потребителей

Проект стартовал в мае 2023 года и состоял из двух этапов. Об этом рассказали в компании.

Первоначально на открытом распределительном устройстве (ОРУ) 500 кВ были смонтированы две дополнительные ячейки для подключения воздушных линий электропередачи. В рамках второго этапа на ОРУ был установлен шунтирующий реактор и другое вспомогательное оборудование. После чего распределительное устройство и действующая линия электропередачи Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут 2 были переведены с 220 кВ на напряжение 500 кВ. Совокупные инвестиции составили около 1,4 млрд рублей.

Завершение проекта позволит выдавать дополнительную мощность Усть-Илимской ГЭС для подключения новых промышленных потребителей Восточной Сибири, а также обеспечит энергоснабжение для развития Восточного полигона РЖД.

«Энергетика Сибири в сегодняшних условиях должна развиваться опережающими темпами, так как энергопотребление в регионе опережает средние показатели по стране. Эн+ продолжит модернизацию своих генерирующих мощностей для обеспечения опережающего промышленного развития Сибири надежным и качественным энергоснабжением», – говорит операционный директор Эн+ Владимир Колмогоров.