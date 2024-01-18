«Энергетики и девелоперы заинтересованы в социально-экономическом развитии региона» – гендиректор ИЭСК

16 января генеральный директор Иркутской электросетевой компании Дмитрий Конопелько принял участие во встрече с представителями Ассоциации застройщиков Иркутской области. Тема обсуждения – подключение новых жилых комплексов к энергоснабжению.

Девелоперы получили возможность задать интересующие вопросы, в том числе по теме технологического присоединения к электросетям новых жилых комплексов. Дмитрий Конопелько подчеркнул, что ИЭСК открытая компания и всегда готова к диалогу, а также обратил внимание, что для своевременного подключения новых жилых комплексов необходимо формировать долгосрочные планы развития, чтобы новые энергетические мощности были готовы к моменту ввода жилья.

«Мы с вами заинтересованы в социально-экономическом развитии региона, поэтому крайне важно синхронизировать планы энергетиков и застройщиков на ближайшие 3-5 лет. Такой подход позволит не допустить ограничений в техприсоединении новых объектов. Все вопросы будем решать в рабочем и законном порядке, это взаимодействие поможет развиваться вам, а мы со своей стороны сможем обеспечить стандарты качества электроснабжения», – говорит Дмитрий Конопелько.

Девелоперы такую позицию полностью поддержали. Стороны пришли к решению о создании реестра запланированных к строительству новых жилых комплексов. Энергетики со своей стороны будут индивидуально рассматривать каждый объект, в компании создан отдел перспективного развития, который будет заниматься этой задачей.