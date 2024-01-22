«Как в дорогом отеле». Почему жители «Сантоки» решили изменить свои подъезды

«Выходя из красивой квартиры, хочется видеть такой же красивый подъезд», – говорит Георгий Чернявский, председатель совета дома пятой блок-секции ЖК «Сантоки» в Солнечном. У него была мечта – преобразить всё общественное пространство в подъезде, от входной двери до верхнего этажа. Некоторые соседи отнеслись к идее Георгия скептически, однако нашлись и те, кто поддержал инициативу. Процесс пошел! Накануне Нового года Георгий пригласил в свой подъезд жителей других блок-секций «Сантоки» и показал, что уже сделано. Мы тоже побывали на экскурсии и увидели все преобразования.

«Контраст угнетал»

ЖК «Сантоки» построен в элитном микрорайоне Иркутска – Солнечном. Но дом был сдан 12 лет назад – с тех пор стандарты девелопмента сильно изменились. Современные подъезды в новых домах больше похожи на лобби дорогих гостиниц: красивые общественные пространства, места для встреч, продуманный профессиональный дизайн. Подъезд в ЖК «Сантоки», где живет Георгий, выглядел совсем иначе.

– Всё началось шесть лет назад: мы сделали текущий ремонт на первом этаже и организовали службу консьерж-сервиса, именно тогда появилась идея и желание больших преобразований, – рассказывает Георгий. – Тем более, что в Иркутске стали появляться новые элитные дома, в которых всё продумано до мелочей. Мне захотелось, чтобы и в моем подъезде было прилично – комфортно и глаз радовало. Когда в квартире красиво, а в подъезде – убого, этот дикий контраст угнетает. Поэтому я принял решение не жалеть ни сил, ни денег и сделать качественный ремонт.

Как говорит инициатор реновации, стартовые условия для перемен были хорошие: дом в престижном районе, относительно новый, а в подъезде достаточно площадей и общественных пространств, которые можно обустроить. Было ясно: преобразования важны не только с эстетической, но и с инвестиционной точки зрения, ведь цена жилья сегодня сильно зависит не только от самой квартиры, но и от ее окружения. Качественный, красивый подъезд повышает капитализацию недвижимости.

«Как в отеле 5*»

На этаже, где находится квартира Георгия, – мягкое двухуровневое освещение, играет приятная музыка, голову кружат ароматы дорогого отеля. Зона лифта и портал к нему отделаны дорогим керамогранитом. В просторном холле стоит новогодняя елка, белый диван, на полках – книги. Есть место для переговоров с мягким уголком и столиком.

– Мне хотелось сделать, как в пятизвездочном отеле Hyatt. Чтобы и я, и мои гости чувствовали себя здесь, как в дорогой гостинице. Сложностей было немало: дом строился 12 лет назад, многие вещи тогда не учитывались. Например, кабели – проблема для всех подъездов старого формата: их много, висят, никакой ниши не предусмотрено. А их нужно было обязательно спрятать. Подрядчики долго бились, но в итоге справились с этой задачей.

По словам Георгия, на преобразование этажа площадью 51 кв. м в 2021 году было потрачено более 1,5 млн рублей, из которых 200 тысяч – средства текущего ремонта, остальные – деньги жильцов, в основном самого инициатора преобразований.

– Мы изначально понимали, что финансовые возможности у всех разные. У нас в подъезде есть два варианта ремонта: так называемый «Базовый», который выполняется за счет средств текущего ремонта, и дополнительный, «Комфорт плюс», – за счет дополнительных средств жильцов, причем все взносы добровольные, никто никого не принуждает, – делится Георгий. – Моя цель была – показать соседям с других этажей, как за счет ремонта можно принципиально преобразить пространство.

Пример Георгия, действительно, оказался заразителен. Увидев перемены, жители стали вкладывать дополнительные средства в ремонт, подключаться к инициативной группе. Впрочем, не обошлось и без противников, особенно в начале пути.

– Некоторые говорили: зачем так заморачиваться, покрасили стены и потолки – и достаточно. Но, когда увидели, как здорово всё получается, сторонников стало больше. Советом нашего дома пять лет назад была принята программа ремонта, мы заручились поддержкой большинства жителей. Удалось убедить людей в том, что лучше делать по чуть-чуть – по два этажа в год, – но более качественно, чтобы выглядело всё прилично. А какой вариант выбрать – «Базовый» ремонт или «Комфорт плюс» – выбирают сами жители конкретного этажа.

«Всё в едином стиле»

Жильцы 11 этажа решили обойтись базовым ремонтом. На 400 тыс. рублей подрядная организация выровняла и покрасила стены, установила защитные уголки, облагородила потолки, заменила освещение, отделала керамогранитом зону рядом с лифтом.

– Важно, что мы всё делаем в едином стиле. Разработали единые таблички с номерами квартир для всего подъезда, меняем звонки, даже коврики при дверях – одинаковые. Когда квартир в подъезде много, единый подход к деталям придает упорядоченность и стиль всему общественному пространству, – говорит Георгий.

– Некрасивые электрощитки мы везде закрываем картинами, радиаторы устанавливаем новые. А вот эвакуационные двери на этажах оставили прежние – но отмыли их специальной химией и заменили стекла. Теперь они выглядят вполне современно.

Во время экскурсии по подъезду Георгий рассказал, на какие аспекты стоит обращать особое внимание. Например, пол – его замена не входит в базовый ремонт, но может принципиально изменить общий вид пространства. Георгий продемонстрировал это на конкретных примерах: на 13-11 этажах жильцы оставили стандартную недорогую плитку от застройщика: она крепка, но визуально проигрывает. Пол на 10-7 этажах заменили – и это создало совсем другую «картинку».

– На мой взгляд, пол – самое главное в ремонте. Заменишь его – и всё по-другому воспринимается. После того, как был сделан ремонт на моем этаже, жители других стали собирать деньги на дополнительные работы. Например, на 9-7 этажах поменяли пол, сделали красивую плитку на стенах, скинувшись по 90 с лишним тысяч рублей с квартиры. Совсем иначе стало всё смотреться – круче, дороже, уютнее.

Работы в «Сантоки» продолжаются, сейчас ремонт идет на шестом этаже. Удивительно, но грязи при этом нет ни в лифте, ни на первом этаже. По словам Георгия, очень важно правильно выбрать подрядчика – тогда будет качество и чистота: работники вечером уберут за собой, помоют пол.

«Хочешь порядка – найми консьержа»

Подъезд в «Сантоки» за последние шесть лет изменился до неузнаваемости. И дело не только в ремонте. Еще один лайфхак – организация консьерж-службы. На первом этаже для этого отвели специальное место. Консьерж круглые сутки находится на рабочем месте и следит за порядком.

– Мне шесть лет назад один знающий человек сказал: если хочешь порядка в доме – нанимай консьержа. Жильцы согласились. У нас практически нет текучки кадров, люди ценят эту работу, а мы вовремя индексируем зарплату. Работают посменно четыре пенсионерки. Они у нас очень ответственные, благодаря им в подъезде у нас всегда порядок.

Первый этаж в подъезде, где находится консьерж-служба, первый раз отремонтировали 6 лет назад за счет средств текущего ремонта, заменили плитку на полу, стены отделали качественным керамогранитом – красиво и долговечно. А в 2023 году обновили еще: частично установили реечные потолки, сделали современное освещение, поменяли почтовые ящики на более интересные, обновили окраску стен.

Возле лифта теперь есть удобная скамейка – можно поставить тяжелые сумки или присесть отдохнуть, ожидая кабину. Работы выполнили за счет добровольных пожертвований нескольких жителей дома.

Позаботились и о безопасности: в лифтовом холле установили систему с мониторами, теперь видно, кто едет в лифте.

– Допустим, в кабине человек с большой собакой – ребенка неожиданная встреча с животным может испугать. А тут видишь – и готовишься. Понятно также, сколько человек в кабине, перегружен лифт или нет, есть ли смысл его ждать. Кроме того, наличие камер дисциплинирует людей – нет соблазна портить имущество, хулиганить.

«На безопасности не экономим»

В 2022 году в подъезде была отремонтирована входная группа – поставили новые стеклянные входные двери, тамбур стал теплым, подоконник отделали качественным гранитом – красиво и долговечно Жильцы уже оценили плюсы.

– Мы внедрили ноу-хау, которое, наверное, есть у единиц в Иркутске. Это система, которая позволяет выйти из подъезда без нажатия кнопки, через распознавание лица. Очень удобно, когда идешь с мусором или с пакетами. Не нужно никаких ключей: подошел к двери, ИИ тебя «узнал» – и открыл замок. Остается только толкнуть дверь.

Установили на блок-секции и наружную систему видеонаблюдения. По словам Георгия, на этом экономить нельзя.

– Мы не просто видим, что происходит вокруг, мы качественно видим. Бывали случаи, когда нужно было рассмотреть номера машин, передать информацию в полицию. Простые видеокамеры не дают такого качества и, по сути, бесполезны. Новая система видеонаблюдения помогала уже не раз. Через год мы планируем установить такие же камеры на каждом этаже. Это реальная безопасность. Кроме видеодомофона у нас есть дополнительная система контроля доступа и работает служба консьержа. Благодаря принятым мерам удаётся ограничить проникновение посторонних лиц в подъезд.

«Можно изменить многое»

Работы у Георгия и его единомышленников еще много. Совет дома не только думает о ремонте оставшихся этажей блок-секции, но и планирует заняться благоустройством территории возле подъезда: правильно организовать пространство, заменить тротуарную плитку.

– Всё больше жителей понимают: дом – это не только квартира, – говорит Георгий. – Да, сначала не все поддерживали наши инициативы, но постепенно ситуация меняется. Преобразования в подъезде наглядно показывают: всё в руках жильцов, и при желании можно изменить многое.

«Этот опыт полезен многим, кто живёт в старом жилом фонде города»

Александр Кулибаба, предприниматель, житель второй блок-секции «Сантоки»:

– Опыт соседей по улучшению облика и качества жилищных условий оцениваю на 5 из 5! Конечно, наш ЖК и морально, и эстетически, и физически устарел – то, что было приемлемо в оформлении мест общего пользования 12 лет назад, однозначно не соответствует новым потребностям. При стоимости квадратного метра, не сильно уступающего стоимости в новостройках (а у нас есть хорошие примеры новостроек – ЖК «Стрижи», ЖК «Сансити»), «Сантоки» имеет весьма желанное место расположения – это фактически центр микрорайона Солнечный, но при этом – «совдеповские» места общего пользования, разбитые тротуары, стареющую инфраструктуру. Это прямая потеря статусности и стоимости собственных квадратных метров. Пришло время это менять!

Полностью поддерживаю жизненную позицию Георгия и желание улучшить место, где ты живешь. Понимаю, каких сил и труда это стоит! Планомерная работа с собственниками, постоянный поиск финансов, подрядчиков, работа с УК…

Из плюсов – чистый, светлый, ухоженный подъезд, в котором безопасно, в тамбурах можно не только оставить без замков велосипеды и коляски, но и обустроить комнаты отдыха. Конечно, основная сложность – в финансах. Вся красота делается из общедомового бюджета, у всех строка «текущий ремонт» разная. Вот, например, у нас в блок-секции, чтобы сделать ремонт на одном этаже, надо потратить весь годовой бюджет этой статьи. Поэтому восхищаюсь и удивляюсь способностям Георгия доносить информацию до собственников и договариваться с ними об увеличении средств на такие ремонты.

Уверен, этот опыт полезен не только мне, но и многим председателям и УК старого жилого фонда нашего города!

Мне будет проще реализовать работу в своей блок-секции – могу показать образец, далеко идти не надо. Вообще, после презентации появилось огромное желание с моим советом дома сделать места общего пользования в подобном стиле. И у нас уже даже есть план действий, расписанный на этот год.

«Мы сделаем «Сантоки» лучшим жилым комплексом в Солнечном»

Татьяна Ильина, представитель УК «Партнёр» (компания управляет ЖК «Сантоки»):

– Было очень тяжело начинать. Далеко не все были готовы поддержать идею качественного ремонта подъездов, но потом быстро заразились идеей. Сейчас все блок-секции обмениваются опытом, внимательно следят за тем, как идут ремонты в соседних блок-секциях, стараются делать лучше, комфортнее, красивее. В «Сантоки» очень сплоченные советы домов.

А когда-то в подъезды было страшно зайти, попадались всякие элементы, по лестнице было страшно спуститься. На первом этапе была задача – защитить дома. Всё началось с установки системы видеомониторинга. Кстати, систему порекомендовал нам Георгий. Под видеонаблюдение попали лестницы, этажи, компания предоставила диспетчеризацию, а также выезд ГБР в случае необходимости. То есть первое, что сделала УК, – навела порядок в подъездах. И только после этого приступила к благоустройству.

С жильцами находимся в постоянном диалоге, среди них много грамотных специалистов, профессионалов. Опыт пятой блок-секции постоянно востребован, мастера меня часто просят отправить картинки, фотографии, спрашивают, как мы сделали тот или иной элемент. Позитивные изменения заряжают всех – и жильцов, и нас. Мы хотим сделать «Сантоки» лучшим жилым комплексом в Солнечном.