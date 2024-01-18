В 1,5 раза больше образовательных кредитов взяли клиенты Байкальского банка

С января по декабрь 2023 включительно образовательным кредитом в Байкальском банке воспользовались почти 1,5 тысячи учащихся. Это в полтора раза больше, чем за 2022 год. Всего студенты получили средства на оплату обучения на общую сумму 154,5 млн рублей. При этом общая выданная сумма по факту ниже чем в 2022 году, так как снизилась средняя сумма кредита.

Аналитики Байкальского Сбербанка отмечают повышенный спрос на образовательные кредиты перед началом учебного года: в августе было оформлено практически 50% годового объема сделок.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка:

«Предоставляя заёмные средства на обучение, мы стараемся максимально учитывать студенческие запросы. Это удобно и выгодно — получать образование сейчас, а возвращать деньги уже после окончания вуза и устройства на работу. Благодаря этому молодые люди могут получить образование в учебном заведении, в котором они мечтают учиться без оглядки на оплату, потому что условия предоставления кредита выгодные: ставка составляет всего 3% годовых, при этом в первые годы студент платит только часть от этих процентов, остальные субсидируются государством».

Сейчас возможно подать заявку на получение кредита не только в отделении Сбера, но и в учебном заведении. А на сайте банка появилась возможность оставить заявку на консультацию с последующим обратным звонком. При этом образовательный кредит можно оформить для учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию.

Лидером традиционно является Иркутская область, на которую приходится половина выданных образовательных кредитов: практически 700. На второй позиции — Республика Бурятия: здесь за 2023 год оформлено свыше 320 кредитных договоров, и приблизительно равный спрос на этот банковский продукт в Забайкальском крае и Якутии (Саха). В каждом из этих регионов студенты получили по 200 кредитов на обучение.

Общая ставка по кредиту составляет 18,54%, однако клиент платит только 3%, а остальное закрывает государство. Такие условия сохраняются на весь срок учебы и в течение следующих девяти месяцев после окончания — оставшуюся задолженность можно погашать в течение следующих пятнадцати лет. Сумма по кредиту равна сумме за обучение.

Сумма кредита равна сумме оплаты за обучение, срок и ставки по кредиту равны времени на обучение и 9 месяцев после окончания — 3% (общая ставка по кредиту — 18,54%, остальные 14,58% платит государство), 15 лет после — основная сумма кредита. Заемщик — не моложе 14 лет, если заемщик в возрасте 14–18 лет, то необходимо согласие родителей.