Инвестор рассказал о будущем вторичного рынка жилья России

Снижения ключевой ставки в этом году эксперт не ожидает.

Перспективы вторичного рынка сейчас окутаны неопределенностью. Мы наблюдаем стагнацию, признаки которой – отсутствие заметной динамики и возможное снижение стоимости отдельных объектов. Это отчасти связано с текущей экономической ситуацией, когда недвижимость без отделки теряет свою привлекательность на рынке. Об этом рассказала Екатерина Позднякова, руководитель проектов инвестиционной компании Garnet.

Оживление рынка вторичной недвижимости, по ее прогнозам, будет тесно связано с динамикой процентных ставок по ипотеке. Чем активнее государство и Центробанк будут работать над снижением ключевой ставки, тем быстрее начнется восстановление покупательского спроса. Однако стоит учитывать, что в последние годы на рынке накопилось значительное количество нового жилья, что может сдерживать рост спроса, несмотря на снижение ставок.

«Что касается оптимального времени для покупки недвижимости, то лучшие возможности часто возникают в периоды экономических потрясений. Например, период до объявления пандемии был благоприятным для покупок. Сейчас рынок переживает изменения, и наша компания, специализирующаяся на флиппинге недвижимости, уже приняла решение о продаже большинства объектов в связи с текущими трендами и повышением ставок по ипотеке», – говорит эксперт.

Как заключает Екатерина Позднякова, ставки по ипотеке снизятся, но, скорее всего, это произойдет не в этом году, а в следующем или во втором полугодии текущего года.