Шесть ИТ-продуктов представила Иркутская область на выставке «Россия»

Они охватывают цифровизацию государственных органов власти, оказания госуслуг, бизнеса, туризма и банковской сферы. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

В регионе много лет с успехом реализуется проект построения облачной системы областного уровня, которая отвечает всем параметрам надежности и информационной безопасности. В числе ее главных задач – прозрачное управление финансово-хозяйственной деятельностью исполнительных органов государственной власти и государственных учреждений. В системе работают более 10 тысяч пользователей в 600 учреждениях.

Также вниманию посетителей представили уникальную систему дистанционного обучения сотрудников многофункциональных центров, которая представляет собой единое учебное пространство для непрерывного обучения. Доступ в систему обеспечивается с любого автоматизированного рабочего места, одновременно в ней могут проходить обучение до 900 человек. Для успешной проработки навыков и повышения мотивации в систему был внедрен такой метод, как геймификация.

– Система получила награды в конкурсе «Лучший МФЦ России» и уже прошла внедрение на наших новых территориях: в Херсонской, Запорожской области и Луганской Народной Республике. В феврале 2024 года запланировано централизованное дистанционное обучение сотрудников в новых территориях, – уточнил региональный руководитель цифровой трансформации Руслан Ситников.

В Иркутской области развивается и банковская ИТ-сфера: региональные разработчики работают над проектом Everypay, который предоставляет удобный доступ к финансовым данным и инструментам через передовую платформу открытого банкинга.

О цифровизации бизнес-процессов на стенде региона рассказала Иркутская нефтяная компания, которая внедрила у себя систему взаимодействия с контрагентами, ее основная задача – обеспечить прозрачность бизнес-процессов и доступ к достоверным и актуальным данным. Такая система может быть адаптирована под особенности бизнес-процессов любой крупной компании.

Особого внимания заслуживает разработанный в регионе цифровой сервис в сфере управления отходами МуТКО, разработанный для региональных операторов, который позволяет контролировать потоки отходов на каждом этапе и выстроить качественные коммуникации с потребителями. Также разработан онлайн-сервис «Заповедное Прибайкалье», который позволяет в режиме онлайн получить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, контролировать антропогенную нагрузку, вести учет и равномерно распределять туристический поток по территории Прибайкальского национального парка.