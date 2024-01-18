Где кадры для добывающей отрасли?

Число вакансий в сфере добычи и переработки цветных металлов за год выросло более чем на треть. Резюме стало больше на 9%. О том, что происходит на рынке труда добывающей отрасли рассказали эксперты SuperJob.

Спрос и предложение

Конкурс на вакансию снизился (-29%). При этом нужно помнить, что число вакантных мест гораздо больше, чем число вакансий, т. к. одна вакансия рабочего или водителя в большинстве случаев подразумевает, что нужно несколько человек данной специальности. Таким образом, реальная конкуренция за рабочую силу еще выше.

Наиболее востребованы среди ИТР инженер-геологи, инженеры по горным работам и технологи. Среди квалифицированных рабочих – машинисты спецтехники, мастера горных работ и дробильщики.

Зарплаты растут

Наиболее высокий темп прироста средней рыночной заработной платы среди рабочих специальностей SuperJob фиксирует у сварщиков (+20%) и токарей (+18%), среди ИТР – у конструкторов (+18%) и инженеров АСУ ТП (+17%).

Куда утекают кадры

Конкурируют добывающие предприятия за персонал чаще всего друг с другом. Люди уходят по пути наименьшего сопротивления – например, в сферу обслуживания оборудования, с которым работали, или в ресурсоснабжающие организации. Вопрос удержания персонала стоит очень остро. Работодателям необходимо постоянно отслеживать тенденции рынка труда, конкурентное окружение, чтобы предлагать лучшие условия и не допускать перетока кадров.

Мидл-менеджмент чаще готов к релокации ради новой работы, чем инженеры и рабочие.

Большинство сотрудников уходят примерно на те же должности, что занимали в компании. И только каждый пятый – с повышением.

Отрасль знает своего соискателя

С пониманием основных пожеланий к компенсационному пакету со стороны ИТР и рабочих у добывающих предприятий все складывается очень хорошо. ДМС, обучение, питание, предоставление жилья или компенсация аренды высоко востребованы соискателями и часто гарантируются в вакансиях.

Исключением является лишь беспроцентная ссуда – ни одна из компаний не упоминает о подобной «опции», но соискатели хотели бы иметь возможность занять деньги у предприятия.