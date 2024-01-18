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Каждый второй иркутянин считает, что карьера – это результат упорной работы

Горожан, считающих, что карьера развивается благодаря труду, больше, чем тех, кто считает, что рост по службе определяет везение. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Иркутска.

48% иркутян уверены, что повышение в должности и увеличение дохода – это следствие упорного труда. 30% считает, что карьеру удается построить только везунчикам.

Чем старше горожане, тем чаще они утверждают, что в карьере везет удачливым: 25% среди респондентов до 34 лет и 34% среди тех, кому больше 45 лет.

Граждане с зарплатой от 100 тысяч рублей называют карьеру результатом упорного труда чаще тех, кто зарабатывает меньше.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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