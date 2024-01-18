МТС вдвое ускорила мобильный интернет на бульваре Гагарина

МТС сообщает об усилении сети LTE на бульваре Гагарина в Иркутске. Скорость мобильного интернета в начале набережной Ангары выросла в два раза.

После установки дополнительного телеком-оборудования скорость передачи данных МТС стала быстрее на всей территории «вузовской» улицы Иркутска. Заметные улучшения почувствовали горожане, проживающие и работающие в начале бульвара Гагарина и его окрестностях. Ускорение 4G-сети отмечается и внутри учебных заведений и административных зданий в этой локации, а также на острове «Юность». Увеличенную скорость могли почувствовать посетители фитнес-клуба «Весна» и медицинского центра «Эксперт», а также автовладельцы, которые ежедневно в часы-пик стоят в заторе, выезжая с бульвара Гагарина на улицу Кожова.

«Бульвар Гагарина – одно из знаковых мест Иркутска. Здесь сосредоточены важные социальные городские объекты – вузы, медучреждения, Белый дом, Краеведческий музей и другие. Ежегодно улица принимает сотни тысяч жителей и гостей Приангарья, а наша основная задача – обеспечить абонентам высокоскоростной доступ к необходимым и уже привычным цифровым сервисам в любой точке города. Для этого мы анализируем нагрузку на наше оборудование при помощи обезличенных больших данных и заполняем так называемые LTE-пробелы, – отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.