Новости

Жители Иркутска стали заранее планировать свои путешествия

По данным сервиса Яндекс Путешествий, за прошедший год россияне стали заранее готовиться к поездкам – в среднем в 2023 году пользователи бронировали отели за 16 дней, что на 33% выше показателей 2022 года.

Аналитики определили, жители каких регионов в этом году стали более уверенно подходить к вопросу планирования будущих поездок и значительно раньше бронировать отели. Пользователи из Иркутска также стали более уверенными в планировании поездки. Если в 2022 году они бронировали отели за 11 дней до прибытия, то в 2023 году – за 16 дней (рост +45%).

На первом месте оказались пользователи из Мурманска – их горизонт бронирования жилья увеличился на 56% по сравнению с 2022 годом. На втором месте – пользователи из Новороссийска (+54%), на третьем – из Тулы (+53%). Еще в число тех, кто чаще стал выбирать жилье заранее, вошли пользователи из Тюмени (+51%) и Рязани (+50%).

Направление

Горизонт бронирования в 2023 (дни)

Горизонт бронирования в 2022 (дни)

Рост горизонта бронирования от года к году

Мурманск

19

12

+56%

Новороссийск

15

9

+54%

Тула

12

8

+53%

Тюмень

11

7

+51%

Рязань

10

7

+50%

Владикавказ

18

13

+45%

Иркутск

16

11

+45%

Калининград

26

18

+45%

Смоленск

13

9

+43%

Петрозаводск

23

16

+43%

Расширился список регионов, где количество ранних бронирований выросло. Если в 2022 году отели в Иркутске и области бронировали в среднем за 13 дней до поездки, то в 2023 году россияне начали планировать свое путешествие за 19 дней до путешествия.

Заметнее всего вырос горизонт бронирования отелей в следующих регионах:
 

Направление

Горизонт бронирования в 2023 (дни)

Разница по количеству дней по сравнению с 2022 годом

Калининградская область

29

+9

Республика Дагестан

29

+6 

Краснодарский край

26

+6

Карачаево-Черкесская Республика

24

+6

Республика Карелия

23

+6

Мурманская область

22

+7

Иркутская область

19

Читайте также:

«Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на 16% в 2023 году
18 января 2024
Бум открытия термальных комплексов в России прогнозируют эксперты
18 января 2024

+6 

Республика Северная Осетия — Алания

19

+5

Псковская область

19

+5

Чеченская Республика

18

+5

Что касается зарубежного направления, то россияне стали также планировать поездки заблаговременно. В топ стран, куда заранее, вошли страны ближнего зарубежья:

  1. Абхазия (за 51 день),
  2. Турция (за 26 дней),
  3. Армения (за 21 день),
  4. Беларусь (за 18,5 дней),
  5. Казахстан (за 15,5 дней).

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2024, последние новости":
Все материалы сюжета (1111)


Реклама на сайте

Итоги 2023
Иркутяне рассказали о своих успехах и провалах в 2023 году
«Слата» завершила год с одним из самых больших в России показателей лояльности покупателей
«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес