Жители Иркутска стали заранее планировать свои путешествия

По данным сервиса Яндекс Путешествий, за прошедший год россияне стали заранее готовиться к поездкам – в среднем в 2023 году пользователи бронировали отели за 16 дней, что на 33% выше показателей 2022 года.

Аналитики определили, жители каких регионов в этом году стали более уверенно подходить к вопросу планирования будущих поездок и значительно раньше бронировать отели. Пользователи из Иркутска также стали более уверенными в планировании поездки. Если в 2022 году они бронировали отели за 11 дней до прибытия, то в 2023 году – за 16 дней (рост +45%).

На первом месте оказались пользователи из Мурманска – их горизонт бронирования жилья увеличился на 56% по сравнению с 2022 годом. На втором месте – пользователи из Новороссийска (+54%), на третьем – из Тулы (+53%). Еще в число тех, кто чаще стал выбирать жилье заранее, вошли пользователи из Тюмени (+51%) и Рязани (+50%).

Направление Горизонт бронирования в 2023 (дни) Горизонт бронирования в 2022 (дни) Рост горизонта бронирования от года к году Мурманск 19 12 +56% Новороссийск 15 9 +54% Тула 12 8 +53% Тюмень 11 7 +51% Рязань 10 7 +50% Владикавказ 18 13 +45% Иркутск 16 11 +45% Калининград 26 18 +45% Смоленск 13 9 +43% Петрозаводск 23 16 +43%

Расширился список регионов, где количество ранних бронирований выросло. Если в 2022 году отели в Иркутске и области бронировали в среднем за 13 дней до поездки, то в 2023 году россияне начали планировать свое путешествие за 19 дней до путешествия.

Заметнее всего вырос горизонт бронирования отелей в следующих регионах:



Направление Горизонт бронирования в 2023 (дни) Разница по количеству дней по сравнению с 2022 годом Калининградская область 29 +9 Республика Дагестан 29 +6 Краснодарский край 26 +6 Карачаево-Черкесская Республика 24 +6 Республика Карелия 23 +6 Мурманская область 22 +7 Иркутская область 19 Читайте также: «Аэрофлот» увеличил пассажиропоток на 16% в 2023 году Бум открытия термальных комплексов в России прогнозируют эксперты +6 Республика Северная Осетия — Алания 19 +5 Псковская область 19 +5 Чеченская Республика 18 +5

Что касается зарубежного направления, то россияне стали также планировать поездки заблаговременно. В топ стран, куда заранее, вошли страны ближнего зарубежья: