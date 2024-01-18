Жители Иркутска стали заранее планировать свои путешествия

По данным сервиса Яндекс Путешествий, за прошедший год россияне стали заранее готовиться к поездкам – в среднем в 2023 году пользователи бронировали отели за 16 дней, что на 33% выше показателей 2022 года.
Аналитики определили, жители каких регионов в этом году стали более уверенно подходить к вопросу планирования будущих поездок и значительно раньше бронировать отели. Пользователи из Иркутска также стали более уверенными в планировании поездки. Если в 2022 году они бронировали отели за 11 дней до прибытия, то в 2023 году – за 16 дней (рост +45%).
На первом месте оказались пользователи из Мурманска – их горизонт бронирования жилья увеличился на 56% по сравнению с 2022 годом. На втором месте – пользователи из Новороссийска (+54%), на третьем – из Тулы (+53%). Еще в число тех, кто чаще стал выбирать жилье заранее, вошли пользователи из Тюмени (+51%) и Рязани (+50%).
|
Направление
|
Горизонт бронирования в 2023 (дни)
|
Горизонт бронирования в 2022 (дни)
|
Рост горизонта бронирования от года к году
|
Мурманск
|
19
|
12
|
+56%
|
Новороссийск
|
15
|
9
|
+54%
|
Тула
|
12
|
8
|
+53%
|
Тюмень
|
11
|
7
|
+51%
|
Рязань
|
10
|
7
|
+50%
|
Владикавказ
|
18
|
13
|
+45%
|
Иркутск
|
16
|
11
|
+45%
|
Калининград
|
26
|
18
|
+45%
|
Смоленск
|
13
|
9
|
+43%
|
Петрозаводск
|
23
|
16
|
+43%
Расширился список регионов, где количество ранних бронирований выросло. Если в 2022 году отели в Иркутске и области бронировали в среднем за 13 дней до поездки, то в 2023 году россияне начали планировать свое путешествие за 19 дней до путешествия.
Заметнее всего вырос горизонт бронирования отелей в следующих регионах:
|
Направление
|
Горизонт бронирования в 2023 (дни)
|
Разница по количеству дней по сравнению с 2022 годом
|
Калининградская область
|
29
|
+9
|
Республика Дагестан
|
29
|
+6
|
Краснодарский край
|
26
|
+6
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
24
|
+6
|
Республика Карелия
|
23
|
+6
|
Мурманская область
|
22
|
+7
|
Иркутская область
|
19
|
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+6
|
Республика Северная Осетия — Алания
|
19
|
+5
|
Псковская область
|
19
|
+5
|
Чеченская Республика
|
18
|
+5
Что касается зарубежного направления, то россияне стали также планировать поездки заблаговременно. В топ стран, куда заранее, вошли страны ближнего зарубежья:
- Абхазия (за 51 день),
- Турция (за 26 дней),
- Армения (за 21 день),
- Беларусь (за 18,5 дней),
- Казахстан (за 15,5 дней).