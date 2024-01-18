Камеры фиксации установят на водоемах

Система мониторинга речного транспорта («АИС Москва.Река») с 2020 года действует на внутренних водных путях Москвы. Теперь ее хотят распространить на всю Россию, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, опубликованный 15 января на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Система позволяет не только фиксировать нарушения, но и в автоматическом режиме оформлять результаты выявленных правонарушений в строгом соответствии с требованиями КоАП по аналогии с уже действующей системой фиксации нарушений в области дорожного движения», – говорится в пояснительной записке.

При этом, как отмечают авторы законопроекта, в КВВТ понятие автоматических средств видеофиксации и механизм их применения отсутствует.

Ранее стало известно, что комплекс фиксации нарушений ПДД появился на выделенной полосе на Трактовой в Иркутске. Комплекс из девяти камер под названием «Страж» будет работать как в направлении Ленинского округа, так и в сторону Иркутного моста. Местами размещения устройств стали опасные участки.