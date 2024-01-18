МТС представит первый смартфон с искусственным интеллектом

Samsung Galaxy S24 – первый смартфон с искусственным интеллектом Galaxy AI. ИИ помогает в написании текста, съемке и анализе информации. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера.

С помощью технология «Обвести и найти» (Сircle to Search), доступной в новых Galaxy S24, больше не потребуется вводить текстовый запрос в поисковую строку, достаточно лишь обвести нужный предмет на экране смартфона прямо во время просмотра социальных сетей или мультимедийного контента. При этом результаты будут более подробными, чем в обычной поисковой выдаче. А быстро изучить полученную информацию поможет новая функция браузера Samsung Internet, которая может составить краткую сводку открытой страницы.

При работе с текстами в приложении Samsung Notes искусственный интеллект выделяет основную мысль текста, структурирует его и исправляет орфографические ошибки. Также в нем доступна функция составления краткой сводки: смартфон соберет все самое важное из текста и даже создаст маркированный список.

Камера с искусственным интеллектом не просто улучшает качество съемки, но и позволяет работать с изображениями в галерее: достраивать фон при изменении размера или угла наклона фотографии, перемещать и менять объект, редактировать с помощью алгоритмов ИИ.