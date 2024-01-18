Новости

В популярных местах на Байкале оборудуют иордани для крещенских купаний

Свыше 50 иорданей появятся в Иркутской области в преддверии Крещения для купания и набора воды. Их оборудуют в ночь с 18 на 19 января. Таковые создадут и на озере Байкал, следует из данных ГУ МЧС России по региону.

В частности, проруби построят в Большом Голоустном, Листвянке, Култуке, Слюдянке и Байкальске.

Кроме того, иордани появятся на Ангаре в пределах Иркутского водохранилища на базах отдыха «Елочка» и «Бурдугуз», а также в поселке Молодежный и в Большой Речке. На реке Иркут проруби создадут в Смоленщине, Максимовщине, Баклашах, Введенщине и Мотах.

В Иркутске будет всего одна иордань – ее расположат на заливе Якоби неподалеку от Александро-Невского храма.

В Братске откроется две иордани – в заливе Курчатовском Братского водохранилища и в районе яхт-клуба. В поселке Тельма Усольского района купель оборудуют на реке Тельминке напротив храма в честь Казанской иконы Божией матери.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Итоги 2023
Иркутяне рассказали о своих успехах и провалах в 2023 году
«Слата» завершила год с одним из самых больших в России показателей лояльности покупателей
«Это был лучший год для ресторанов и гостиниц». Эксперты – о прорывном 2023-м
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес