Мамоны более чем на 12 часов могут частично остаться без света в Иркутской области

Авария произошла на сетях в селе Мамоны, в результате чего микрорайон Западный частично может остаться без света более чем на 12 часов, рассказали в пресс-службе ИЭСК.

«18 января в 21:14 произошло частичное отключение электроэнергии. Поврежденный участок определен: головная кабельная линия. Организованы аварийно-восстановительные работы», – пояснили в организации.

Работникам предстоит определить, какой из двух кабелей испорчен, затем отыскать место повреждения, и только после этого специалисты смогут приступить к раскопкам котлована и дальнейшему восстановлению. Всего задействованы 12 человек и шесть единиц техники.

Ориентировочное время восстановления электроснабжения потребителей – 11:00 19 января.