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Происшествий на иорданях Иркутской области не зарегистрировано

Обряд прошли 2102 человека. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

«Сотрудники МЧС России всех согревали горячим чаем. В ночное время происшествий на иорданях не зарегистрировано», – говорится в сообщении.

Спасатели и медики будут дежурить на официальных купелях до самого закрытия. Патрульные проверяют места, где граждане самостоятельно организуют проруби.

Напомним, что на контроле спасателей находятся 82 иордани в 53 населенных пунктах: 42 проруби предназначены для купания, 3 – для купания и забора воды и 37 – для забора воды. В местах оборудования мест массового купания на береговой линии будут развернуты 56 пунктов обогрева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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