Считанные дни остались до окончания отборочного этапа Всероссийской Олимпиады для школьников «13 элемент. Alхимия будущего»

28 января завершается регистрация школьников для участия во Всероссийской олимпиаде «13 элемент. Alхимия будущего». Наградой для победителей станут ценные подарки от РУСАЛа и до 10 дополнительных баллов, которые учитываются при поступлении в вузы-партнеры.

СФУ г. Красноярск (в том числе филиал ХТИ СФУ в г. Абакане)

УГГУ (г. Екатеринбург)

ИРНИТУ (г. Иркутск)

ВолгГТУ (г. Волгоград)

СибГИУ ( г. Новокузнецк)

ИГУ (г. Иркутск)

Олимпиада «13-й элемент.ALхимия будущего» входит в перечень интеллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения России. Портал olimpiada.ru присвоил Олимпиаде РУСАЛа самый высокий рейтинг (9.6) среди конкурсов по физике, химии и информатике. Для того чтобы принять участие в Олимпиаде необходимо в срок до 28 января подать заявку в разделе «Проекты» на портале УНИВЕР. Итоги олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» компания объявит весной 2024 года.

Олимпиада проводится уже в 13 раз. Ее основная цель – способствовать раскрытию творческих способностей школьников 8-11 классов в естественно-научных предметах – физике, математике, информатике, химии. Олимпиада была инициирована основателем компании Олегом Дерипаска, который, будучи школьником, неоднократно становился победителем олимпиад по физике и математике, а позже с отличием окончил физический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

За более чем десятилетнюю историю победителями Олимпиады стало более 30 тысяч школьников. Многие, из которых для профессионального старта выбрали РУСАЛ, занимающего лидирующие позиции среди производителей алюминия в России и мире.

Рассписание Всероссийской олимпиады школьников «13-й элемент. ALхимия будущего»