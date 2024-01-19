Зарплата в 2023 году выросла у 27% работников Иркутской области

Служба исследований hh.ru провела опрос среди соискателей из Иркутской области и выяснила, как в 2023 году изменилась их заработная плата.

27% опрошенных работников Иркутской области рассказали, что в 2023 году их заработная плата увеличилась (для сравнения, в целом по России этот показатель ниже – 25%). Любопытно, что регионом-лидером, в котором работники наиболее часто подтверждали рост своей зарплаты, оказалась Кемеровская область (43% респондентов сообщили об этом).

Больше стали зарабатывать, как правило, рекрутеры (36%), строители (32%) и работники производственных предприятий (31%). И, наоборот, реже всего об увеличении зарплаты в минувшем году говорили медики (8%), административный персонал и сотрудники магазинов розничной торговли (по 18%).

Еще 16% респондентов из края сообщи, что в прошедшем году стали зарабатывать меньше (в целом по России таких 19%). Причем чаще остальных об этом говорили медики и фармацевты (33% из них).

У 32% зарплаты остались на прежнем уровне и не изменились (в целом по РФ – 34%), большинство из тех, кто выбрал этот вариант ответа, занимают должности руководителей и управленцев (43%).

Напомним, что Иркутск занял 15 место в России по уровню зарплат. Эксперты оценили среднемесячный доход иркутян в 71 400 рублей. Индекс заработной платы к потребительской корзине жителей столицы Приангарья составил 3,75 пунктов. Соседние крупные города – Красноярск, Новосибирск и Улан-Удэ заняли 26, 32 и 60 место с показателями в 69,4; 63,9; 54,4 тыс. рублей.