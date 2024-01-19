РБК: Склад Wildberries, сгоревший в Шушарах, не был застрахован

Ущерб оценивают в 10-11 млрд руб.

Здание склада Wildberries в петербургских Шушарах, на котором 13 января произошел пожар, не было застраховано, рассказали РБК два источника на рынке страхования.

«Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», – утверждает один из собеседников. Второй источник в одной из крупных страховых компаний также говорит, что был застрахован только товар, а здание – нет.

Представитель Wildberries заявил, что они «не могут разглашать информацию о страховании имущества в рамках действующих договорных отношений».

Напомним, что на фоне слухов о сделке с VK и пожара на складе Wildberries растут бумаги Ozon. Рынок оценивает ущерб Wildberries в 17 млрд руб.