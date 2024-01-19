Сотрудники ИНК прошли более 90 тысяч обучающих курсов в 2023 году

Обучение проходило в очном и дистанционном формате, а наиболее востребованными оказались курсы по продуктам 1С, составлению договоров и работе с платформой Power Bi. Также трендами уходящего года стали программа развития руководителей «Управляй» и курс «Дао производственной безопасности», по итогам которого в компании появились 18 новых внутренних тренеров по безопасности. Отдельное обучение по оказанию первой помощи было организовано для 406 участников корпоративного конкурса «Лучший по профессии».

Помимо обучения, корпоративный учебный центр регулярно проводит оценку компетенций персонала. Так, в 2023 г. было выполнено более 37 тыс. оценочных мероприятий, в том числе оценка личностно-деловых и профессионально-технических компетенций, оценка потенциала, предвахтовое тестирование. По отдельному запросу проводились оценки сотрудников подрядных организаций, тестирования студентов и соискателей.

Для удаленного обучения, тестирования и проведения опросов в ИНК используется портал HIPROF, где каждый сотрудник может найти необходимый материал. Кроме того, сотрудники ИНК бесплатно пользуются электронной библиотекой, в 2023 г. они скачали почти 18 тыс. книг.

В 2024 г. корпоративный учебный центр планирует развивать новые форматы обучения: видео, лонгриды, мультиформаты и др.