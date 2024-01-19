Иркутская область получила награду за лучшую концертную программу на выставке «Россия»

Губернатору Игорю Кобзеву ее вручил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Это заслуга огромного количества творческих, неравнодушных людей. Всех, кто трудился над созданием нашего стенда, кто принимал участие в культурной программе. Огромное им спасибо», – рассказал глава региона в Telegram-канале.

На форуме Приангарье представило национальные костюмы, гастрономический фестиваль, творческое соревнование губернаторского симфонического оркестра Иркутской филармонии и Омского академического симфонического оркестра.