Индекс «свободных денег» россиян в декабре 2023 года составил 57%

Это на 24 п.п. меньше, чем месяцем ранее. Данные приводит исследовательский холдинг Ромир.

Доля свободных денег в среднестатистической российской семье в последнем месяце года также сократилась до 19%. Подобные падения Индекса свободных денег характерны для декабря.

Россияне активно готовятся к новогодним праздникам, тратятся на покупку подарков и угощений для новогоднего стола, что значимо «съедает» часть семейного бюджета. Свободных средств, таким образом, остается ощутимо меньше, чем в другие месяцы года.

Индекс «свободных денег» в декабре прошлого года опустился до отметки в 57%, сократившись на 24 п.п. по сравнению с ноябрьским значением. Однако он оказался выше показателя за аналогичный период 2022 года, когда ИСД равнялся 51%.

В среднем доля свободных денег в российских семьях в декабре составила меньше пятой части бюджета – 19%. Годом ранее этот показатель опускался еще ниже – до уровня в 17%.