ВТБ оснащает торговые сети POS-терминалами с возможностью оплаты по СБП через NFC

Банк ВТБ одним из первых запустил пилот по использованию в торговых сетях нового эквайрингового оборудования – POS-терминалов PAX D320, которые позволяют принимать оплату через Систему быстрых платежей с помощью NFC. Банк планирует устанавливать терминалы этой модели действующим и новым клиентам.

Способ оплаты через СБП с помощью кассовой платежной ссылки доступен для любых смартфонов на iOS и Android, которые поддерживают NFС. Покупателю достаточно просто поднести мобильное устройство к терминалу и затем подтвердить платеж одним касанием экрана или с помощью биометрии.

«Мы продолжаем расширять область применения бесконтактных платежей с помощью NFC, как наиболее удобного способа оплачивать товары и услуги – одним прикосновением смартфона. На этот раз мы внедряем на наших POS-терминалах возможность приёма платежей по СБП через NFC и уже начали установку терминалов нового типа в торговых точках наших клиентов и далее планируем заменять ими устаревшие устройства по мере необходимости», – отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ.

По словам генерального директора INPAS – компании-поставщика оборудования Ильи Коробова, рынок платежей постоянно развивается, новое оборудование и программное обеспечение позволяет сделать процесс оплаты максимально комфортным для пользователей.