Названы крупнейшие российские экосистемы

В последние годы россияне наблюдают развитие экосистем – наборов сервисов и продуктов, охватывающих несколько направлений и связанных единой цифровой платформой конкретного провайдера. По данным аналитического агентства Spektr, экосистемами-лидерами в России стали МТС, «Яндекс», «Сбер», VK и «Тинькофф».

Так, по оценкам аналитиков наибольшее число экосистемных сервисов закрыла VK, они же лидируют по числу новых. Наибольший рост экосистемы относительно прежних показателей показала экосистема МТС, расширившая свои сервисы на 43% по сравнению с началом 2022 года. Снижение общего числа сервисов показал только «Сбер» - на 2%.

В Spektr подчеркнули, что сегодня операторы экосистем усиливают направления медиа. Так, в МТС растёт востребованность развлекательных сервисов: онлайн-кинотеатра KION, «МТС Музыки» и «Строк». Каждый из этих продуктов в отдельности растет более чем на 30-50% ежегодно, как в деньгах, так и в пользователях.

По мнению экспертов, компания активно развивается, выходит в новые вертикали и усиливает конкуренцию с другими экосистемами — например, в сфере путешествий.

В исследовании Spektr также отмечается, что компании МТС и VK активно развивают вертикально интегрированные структуры — от производства контента до концертных площадок.

Также МТС Premium и «Яндекс плюс» признали экосистемами с самыми активно растущими подписками, количество подписчиков на сервисы за последние два года увеличивается. Например, среди сервисов, входящих в цифровую экосистему МТС, наибольшим спросом у жителей Иркутской области пользуются подписки, включающие в себя домашний интернет, ТВ и мобильную связь, а также сервис «Защитник», блокирующий спам-звонки и сомнительные вызовы и онлайн-кинотеатр KION.