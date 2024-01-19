Угольщики Иркутской области просят пересмотреть экспортные квоты

Письмо направили губернатору Иркутской области и главе Российского профсоюза железнодорожников. Об этом пишет «Независимая Газета».

Председатель Восточно-Сибирской организации Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Олег Долголев обратился к иркутскому губернатору Игорю Кобзеву и главе Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Сергею Черногаеву за поддержкой в перераспределении объемов экспорта угля с территории Иркутской области (копии писем есть в «НГ»).

«Низкая отгрузка высокомаржинального экспортного угля при полных складах готовой продукции приводит к низким заработкам сотрудников ООО «Разрез «Черемховуголь». В коллективе назревает недовольство, сотрудники задают справедливые вопросы о причинах несоразмерно низких объемов отгрузки на экспорт ООО «Разрез «Черемховуголь», – отмечается в письме Кобзеву. – В декабре 2023 года недовольство достигло пика, и угольщики обратились к президенту России с просьбой увеличить объемы отгрузки на экспорт для ООО «Разрез «Черемховуголь», что даст возможность персоналу разреза достойно зарабатывать».

По его словам, компания «Востсибуголь» (ей принадлежит разрез Черемховуголь) обеспечивает устойчивое снабжение региона и несет значительную социальную нагрузку, но ей согласована лишь 30-процентная квота в общем объеме вывоза угля. Остальное отдано предприятиям, не занимающимся внутренними поставками и неспособным конкурировать с «Востсибуглем» в социальных вопросах.

Как передает издание, компания на протяжении последних пяти лет сталкивается с несправедливым распределением объема экспорта в восточном направлении для своего актива – ООО «Разрез «Черемховуголь. За 2023 год предприятию согласовано не более 30% от общего объема на вывоз угля из региона, при этом 70% согласовывается в пользу других угольных компаний, «не обеспечивающих нужды регионального жилищно-коммунального комплекса и теплоэнергетики региона», отметил он.

«Предполагаю, что данные компании не могут конкурировать с ООО «Компания «Востсибуголь» в гарантированности исполнения социальных обязательств перед своими работниками, наличии коллективного договора, индексаций и дотаций», – добавил Долголев.