Женщины в Иркутске не доносят премию до дома в 2 раза чаще мужчин

27% женщин и 14% мужчин не поделятся премией со второй половиной. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, состоящие в браке.

Получив внеплановую премию на работе, 3 из 4 иркутян расскажут о такой радости второй половине и поделятся деньгами. 15% о премии расскажут, но деньги оставят себе. 4% скроют новость о дополнительных финансовых поступлениях от своей второй половины. Причем молчунов среди женщин и мужчин примерно поровну (6 и 5% соответственно), а вот тех, кто новость расскажет, но деньги оставит себе, среди женщин значительно больше, чем среди мужчин (21 и 9%).

Горожане старше 45 лет скрывают новость о премии и отказываются делиться финансами реже тех, кто моложе.