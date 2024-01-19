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«Пятерочка» и «Янта» присоединились к меморандуму о сдерживании цен на яйца

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Он действует до 31 марта 2024 года.

Как рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области, к соглашению присоединились крупные торговые сети «Пятерочка», «Янта», а также около 40 других торговых организаций.

Согласно документу, производители добровольно обязуются не повышать отпускные цены на яйца куриные 1-й и 2-й категорий, а организации торговли – устанавливать торговую надбавку на эти виды товаров не более 15%, на срок – до 31 марта 2024 года.

Напомним, что по поручению губернатора Игоря Кобзева 29 декабря прошлого года заключен меморандум между правительством региона, местными производителями куриных яиц СХАО «Белореченское», СПК «Окинский» и крупнейшими региональными торговыми сетями «Слата», «Хлеб-Соль», «Удача» и «Экономия».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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