Банк «Открытие» запускает партнерскую программу кредитования на автомобили SWM

Открытие Авто (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) стал участником федеральной программы автокредитования SWM Finance на покупку китайских автомобилей SWM, выпускаемых на калининградском заводе АВТОТОР. Клиентам банка доступно финансирование на покупку автомобилей марки по ставке от 18,9%.

В рамках залогового кредитования на новые автомобили SWM клиенты банка «Открытие» могут получить финансирование на сумму до 12 млн рублей, сроком до семи лет и с минимальным первоначальным взносом от 0%. Диапазон базовых процентных ставок составляет от 18,9% до 23,9% и зависит от первоначального взноса и суммы кредита. При этом заемщик может получить дисконт до 9% при подключении услуги «Ставка автомобилиста», снизив минимальную ставку до 9,9% годовых в рублях.

Сделка может быть совершена в день обращения в течение часа. Дополнительным преимуществом для клиентов является возможность включения в сумму кредита стоимости страховых и сервисных услуг.

SWM – дочерний бренд китайского автохолдинга Shineray c итальянским дизайн-бюро. Старт продаж автомобилей в России состоялся в декабре 2023 года. Модельный ряд на сегодня представлен кроссоверами SWM G01, G01F и G05Pro.

«Сегодня все больше автовладельцев не скрывают, что их вполне устраивают пришедшие на рынок яркие и эргономичные китайские автомобили. 2/3 россиян в принципе считают китайские марки достойной заменой ушедших брендов. Эти тенденции подтверждают и продажи банка: по итогам прошлого года 45% выданных кредитов пришлось на китайские автомобили, это более половины выдач в денежном эквиваленте. Поэтому мы рады расширить ассортимент кредитуемых моделей и приобрести нового партнера в этом направлении», - отметила руководитель «Открытие Авто» Марина Дембицкая.