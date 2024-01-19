Назван самый опасный общественный транспорт

Большинство аварий, пострадавших пассажиров, а также случаев тяжелых травм приходятся на автобусный общественный транспорт. При этом самые опасные – пригородные и междугородние автобусные рейсы. К такому выводу пришли эксперты страховой компании «Согласие», проанализировав статистику «Согласия» и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) за 2023 г.

На втором месте по числу аварий с общественным транспортом, согласно статистике НССО, железнодорожный транспорт (16,9 %), на третьем – троллейбусный (6,9 %).

А самые безопасные – трамваи (4 %), авиация (1,6 %), внутренний водный транспорт (0,5 %) и морской (0,2 %). При перевозках на этих видах транспорта и в «Согласии» были зафиксированы единичные происшествия.

Доля происшествий с пассажирским автотранспортом составила 69,9 % от общего числа аварий с участием общественного транспорта всех видов. А доля пострадавших – 80,6 %, следует из данных НССО. За январь-ноябрь минувшего года в стране было совершено 2 461 ДТП по вине водителей автобусов лицензированных перевозчиков, в которых погибли 103 человека и 3 774 были ранены, подсчитали в Госавтоинспекции МВД России.