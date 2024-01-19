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Иркутский завод полимеров примет участие в международной выставке полимеров RUPLASTICA

Иркутский завод полимеров (проект Иркутской нефтяной компании) примет участие в масштабной выставке России и СНГ RUPLASTICA, которая состоится в Москве 23-26 января.

На выставке представители компании представят стенд Иркутского завода полимеров и расскажут потенциальным заказчикам о продукции предприятия с производственной мощностью 650 тысяч тонн в год.

В рамках выставки состоится II Международный хакатон по дисциплине «Химия и физика полимеров», в состав жюри войдут и специалисты Иркутского завода полимеров. Участие в хакатоне примут студенты выпускных курсов профильных вузов, молодые ученые из России и ближнего зарубежья – Беларуси и Казахстана.

Для студентов HR-эксперты ИНК презентуют адаптационные программы и расскажут о карьерных возможностях для молодых специалистов и работников. Наиболее перспективных участников компания пригласит к дальнейшему сотрудничеству.

RUPLASTICA будет проходить по адресу: Москва, Краснопресненская набережная, 14в, ЦВК «Экспоцентр», выставочный павильон, стенд ИНК № FOC19, вход свободный. Регистрация доступна по ссылке.  


/ Сибирское Информационное Агентство /
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