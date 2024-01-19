Подрядчика уличили в хищении бюджетных миллионов при ремонте путепровода в Приангарье

Директора коммерческой организации признали виновным в хищении миллионов при исполнении государственного контракта на ремонт путепровода через ВСЖД, заключенного с Упрдор «Прибайкалье». Подробности рассказали в СУ СКР по региону.

Установлено, что в 2021-2022 годах руководитель подрядной организации изготовил и предоставил для оплаты фальшивые документы о якобы понесенных затратах возглавляемой им компании. В итоге обманщику перечислили более 17 млн рублей из госбюджета. Позже данный факт вскрылся.

На имущество подсудимого на общую сумму свыше 13 млн рублей наложен арест. Мужчину приговорили к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также к штрафу в 200 тысяч рублей.