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В школах и техникумах Иркутской области будут учить управлять беспилотниками

В Иркутской области будут учить управлять беспилотниками: Приангарье получило более 200 млн рублей на оснащение образовательных учреждений соответствующим оборудованием, рассказали в региональном правительстве.

«Высокотехнологичное оборудование для работы с БАС приобретут для Ангарского индустриального техникума и 17 общеобразовательных организаций: это пять иркутских школ, пять ангарских, шесть братских и одна черемховская школа», – пояснили власти.

К выделенной сумме регион добавит еще 75 тысяч рублей, которые пойдут на те же цели.

Известно, что, помимо Приангарья, подобные обучения будут организованы еще в 29 субъектах РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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