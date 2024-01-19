Второй в истории современной России заказник появится в Иркутской области

Природный заказник «Келорский» создадут в Жигаловском районе Иркутской области. Об этом рассказали в минприроды региона.

«"Келорский" – второй заказник регионального значения, который будет создан на территории Иркутской области в современной России. Еще один – "Лебединые озера" – появился в 2014 году в Казачинско-Ленском районе. Его площадь составляет 231 тысячу га», – пояснили в ведомстве.

«Келорский» находится между рек Келора и Берея в труднодоступной местности. Планируемая площадь – 74 тысяч га. Значительная часть территории подверглась сплошным рубкам в результате хозяйственной деятельности, что привело к нарушению экосистем и угрозе вымирания ценных животных – кабарги, лося и косули.

На территории заказника будут восстановлены и сохранены все особенности северной тайги, в результате чего получится уникальный природный комплекс.