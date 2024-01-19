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Авария с участием грузовика и школьного автобуса произошла в Иркутском районе

В Иркутском районе произошло ДТП с участием школьного автобуса – столкновение случилось в селе Пивовариха, рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что 33-летний водитель грузовика ГАЗ ехал по Голоустненскому тракту и столкнулся со школьным автобусом ПАЗ, который двигался в попутном направлении и совершал поворот направо.

По данным губернатора Игоря Кобзева, внутри автобуса был 21 ребенок в возрасте от 7 до 11 лет, пострадал один мальчик, которому понадобилась помощь медиков.

Столкновение было несильным, транспорт остался исправным, потому он смог развести учеников по домам.

По факту аварии проводится проверка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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