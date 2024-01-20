Работников Тайшетской районной больницы заподозрили в мошенничестве

Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества. В причастности к преступлению подозревают работников Тайшетской районной больницы. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Установлено, что в течение нескольких лет должностные лица медицинского учреждения, используя свои служебные возможности, просили бухгалтеров и экономистов ежемесячно начислять себе незаконные стимулирующие надбавки, а затем передавать их наличными для использования в личных целях.

В настоящее время следователи ищут сотрудников больницы, которые что-либо знают о мошенничестве коллег.

Расследование дела продолжается.