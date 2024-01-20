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Прорыв трубы произошел в Свердловском округе Иркутска

Авария произошла в Свердловском округе Иркутска в районе дома № 5/1 на улице Безбокова – здесь прорвало трубу. Подробности сообщает Оператор тепловых сетей.

«20 января Оператору тепловых сетей поступило сообщение в WhatsApp о том, что в районе дома 5/1 по улице Безбокова обнаружен выход воды на поверхность. По этому адресу была направлена дежурная бригада», – говорится в сообщении.

Установлено, что вода вышла через грунт на сетях другой организации – ИТСК. Информацию направили ее специалистам и в Единую диспетчерскую службу города Иркутска. Чтобы избежать несчастных случаев и ДТП, выставлено ограждение с сигнальной лентой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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