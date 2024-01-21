Иркутск вошел в число самых популярных городов для поездок на 23 февраля и 8 марта

Аналитики составили список городов, в которые россияне отправятся в 2024 году 23 февраля и 8 марта. В этот список вошел Иркутск.

«Так, на 23 февраля больше всего заказов – 18 процентов – приходится на Сочи. Санкт-Петербург намерены посетить 15% клиентов сервиса, а Москву – 14%. Визиты в Иркутск и Казань запланировали 6 и 4 % туристов соответственно», – пишет РИА Новости.

Большая часть путешественников будет отдыхать в четырехзвездочных отелях. Свыше половины выбирают варианты, где завтрак включен.

Самыми популярными зарубежными направлениями в указанные даты являются Бангкок, Стамбул, Дубай, Париж и Ереван.