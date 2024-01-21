Объемы строительства жилья в России выросли более чем в 2,5 раза

Глава минстроя РФ Ирек Файзуллин поучаствовал в пленарном заседании, посвященном строительству. Мероприятие состоялось в рамках выставки-форума «Россия», на нем были озвучены основные достижения отрасли.

«Объемы строительства жилья выросли более чем в 2,5 раза. За 20 лет введено 1,451 млрд квадратных метров – треть всего жилья в стране. Достижение этих показателей — во многом заслуга представителей бизнеса», – сообщили в минстрое.

Для развития отрасли сокращены обязательные требования в строительстве с 11 тысяч до 380, своды правил и стандарты переработаны на 90%.

Запущены и программы капремонта. Только в 2023 году отремонтировано 45 тысяч многоквартирных домов, из аварийного жилья переселено почти 193 тысяч человек.