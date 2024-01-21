Консоль крыла для МС-21 доставили на грузовике в Иркутск: ее везли через всю Россию

На Иркутский авиационный завод прибыла левая консоль крыла для МС-21, изготовленная из российских композитов. Она ехала в Приангарье на грузовике – деталь преодолела более пяти тысяч километров, рассказали в пресс-службе предприятия.

Консоль привезли специалисты «Иркут-Автотранса». Во время перевозки им приходилось передвигаться по дорогам не только федерального, но и регионального, местного значения – некоторые из них находятся в не самом лучшем состоянии. Однако, несмотря на трудности, в том числе неблагоприятную погоду, груз удалось успешно доставить.

Деталь крыла везли на тягаче, который был изготовлен на заказ специально для транспортировки объекта. Консоль прибыла из Ульяновска. Водители во время маршрута преодолели Самарскую, Оренбургскую области, Татарстан, Башкортостан и многие другие регионы России. Путь занял 10 суток.

В настоящее время экипаж вновь отправился в Ульяновск за правой консолью для МС-21. Объект доставят в Иркутск в начале февраля.