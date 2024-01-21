Новости

Более 10% россиян не готовы быть подчиненными молодых начальников

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob провели исследование и выяснили, сколько россиян готовы трудиться под началом специалиста существенно моложе себя и выяснили, что на это согласны примерно 60% россиян. Результаты есть у SIA.RU.

«18% россиян уже работают под началом специалистов моложе себя: у 5% начальники моложе их более чем на 10 лет, у 13% – на 5-10 лет. 35% россиян трудятся под началом руководителей примерно своего возраста. У 24% респондентов начальство старше на 5-10 лет, у 19% – более чем на 10 лет», – сообщили в организации.

Кроме того, исследователи узнали, что каждый девятый согласится на работу с молодым руководителем только при определенных условиях, в частности, соответствии молодого начальника должности, его общей адекватности и готовности повысить зарплату.

Известно, что 11% ни за что не согласятся подчиняться сотруднику моложе себя.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Прогнозы 2024
Российский авторынок в 2024 году достигнет 1,4-1,5 млн штук
«Пузырь скоро лопнет». Экономисты предрекают крах экономики
Активы, из которых нужно бежать – по версии БКС
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес