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Отключения телевидения произойдут в нескольких районах Иркутской области

Кратковременные отключения цифрового ТВ произойдут 23-25 января сразу на нескольких территориях Приангарья. Где именно, сообщается на сайте Иркутского радиотелевизионного передающего центра.

Сигнала не будет с 06:00 до 12:00 в населенных пунктах Закулей и Новоленино Нукутского района, Звездный Усть-Кутского района, с 05:00 до 11:00 – Калтук и Покосное Братского района. Перебои связаны с плановой профилактикой.

В указанные периоды могут не работать каналы Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый и Первый каналы, Россия-К, Россия-24, Карусель, ОТР, ТВЦентр, РенТВ, Спас, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, ТНТ, МузТВ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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