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Когда доллар будет выше 100 рублей

Второй раз за два месяца доллар дешевеет до 88,5 руб. За эту отметку развернулась настоящая борьба, которая закончилась укреплением российской валюты. Таким образом диапазон 87,5-92,5 можно считать устоявшимся, отмечают аналитики БКС Мир инвестиций. Тем не менее во втором квартале они ожидают снижения курса рубля.

Монетарный курс – 160, средний – 110

Аналитики подсчитали равновесный курс рубля при помощи различных фундаментальных оценок.

– Если отталкиваться от монетарного курса, который равен отношению денежного агрегата М2 к золотовалютным резервам, то доллар должен сейчас стоить 160 руб. За последние 25 лет несколько раз рыночный и монетарный курс совпадали, но в среднем монетарный курс был в полтора раза выше. По паритету покупательной способности американская валюта должна стоить выше 32 руб. Разброс огромен, – поясняет в свежем выпуске «Без плохих новостей» эксперт БКС Максим Шеин.

Между тем эксперт обращает внимание, что если взять средний курс между монетарным и по паритету покупательной способности, то за последние 25 лет он довольно точно соответствует среднерыночному курсу рубля за год и явно совпадает по динамике.

– Исходя из этой тенденции, можно прикинуть средний курс доллара на 2024 год. Он будет зависеть от коэффициента монетизации экономики, то есть отношения денежной массы к валовому внутреннему продукту. В 2023 году коэффициент составлял 62%. Если в 2024 году он останется тем же, а объём резервов на текущем уровне, то средний курс должен составить примерно 110 руб., – подсчитал Максим Шеин.

Снижение начнётся во втором квартале

Учитывая, что в первом квартале курс будет в среднем 90, то для выхода на средний уровень 110 по году необходимо, чтобы курс во втором полугодии был в среднем 120 руб. за доллар, добавляет эксперт БКС. Это заметно расходится с прогнозами большинства аналитиков, которые ожидают средний уровень курса доллара на уровне 86,6 руб.

– Дисконт между модельным курсом и реальным в последние два года был примерно 8%, получается, что тогда в 2024 году средний курс должен быть 102-103 руб. Я ожидаю, во втором квартале выход на среднегодовой уровень выше 100 руб., – резюмирует эксперт.

Напомним, что в декабре 2023 года россияне купили рекордное количество валюты. Несмотря на то, что за средства россиян боролись банки, которые повышали ставки по депозитам. Покупали доллары и евро на бирже и в банках, наличными и на счет. Если в сентябре объемы покупки составляли скромные 40 млрд руб., то в октябре они выросли втрое – до 120 млрд руб., в ноябре – до 160 млрд руб., а в декабре – до 180 млрд руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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